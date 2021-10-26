В Кремле заявили о праве губернаторов продлевать "антиковидные каникулы"
Песков отметил, что у руководителей субъектов РФ есть особые полномочия.
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Главы регионов вправе продлевать ограничения, связанные с распространением ковида, даже после окончания режима нерабочих дней, объявленных на федеральном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Могут, конечно. Действуют особые полномочия регионов, и в своём недавнем выступлении президент [РФ Владимир Путин] призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что "всё зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе".
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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