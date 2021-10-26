В Кремле заявили о праве губернаторов продлевать "антиковидные каникулы"

Главы регионов вправе продлевать ограничения, связанные с распространением ковида, даже после окончания режима нерабочих дней, объявленных на федеральном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Могут, конечно. Действуют особые полномочия регионов, и в своём недавнем выступлении президент [РФ Владимир Путин] призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия", — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что "всё зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе".