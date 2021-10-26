Кремль оценил позицию Госсовета Татарстана о переименовании должности президента республики
Напомним, что, согласно документу, внесённому 27 сентября в Госдуму, главы регионов не могут больше именоваться губернаторами и президентами, — они станут "главами субъектов РФ".
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Кремле с уважением относятся к позиции Госсовета Татарстана, который выступил против переименования должности президента республики, но это лишь одно из мнений, а не окончательное решение. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов страны, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом", — прокомментировал представитель Кремля.
27 сентября в Госдуму внесли законопроект о публичной власти. Как уже писал Лайф, авторами документа выступили председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Речь в документе идёт о единой системе публичной власти в развитии конституции, которая, в частности, введёт единое наименование главы региона и снимет ограничение на два срока губернаторства подряд.
Ранее депутаты Госсовета Татарстана единогласно проголосовали против законопроекта, который обязывает переименовать должность президента республики.
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