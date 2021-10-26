Кремль оценил позицию Госсовета Татарстана о переименовании должности президента республики

В Кремле с уважением относятся к позиции Госсовета Татарстана, который выступил против переименования должности президента республики, но это лишь одно из мнений, а не окончательное решение. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов страны, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом", — прокомментировал представитель Кремля.