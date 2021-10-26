В Новосибирской области QR-коды введут с 30 октября вместо 8 ноября

В Новосибирской области вводят систему QR-кодов с 30 октября, а не с 8 ноября, как планировалось ранее. Коды понадобятся для посещения театров, кинотеатров, фитнес-центров, аттракционов, аквапарков, спортивных и других массовых мероприятий численностью от 100 человек.

"С 30 октября вводятся QR-коды или иные документы: сертификат о прививке или отрицательный ПЦР, либо справка, что гражданин перенёс коронавирусную инфекцию и с момента выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, или справка о наличии противопоказаний и отрицательного ПЦР. Ограничение не распространяется на лиц, не достигших 18 лет", — рассказал журналистам первый замгубернатора региона Юрий Петухов.

Кроме того, с 30 октября кафе и рестораны не будут работать с 23:00 до 6:00, кроме доставки. Работодателям в регионе рекомендовано перевести на удалёнку сотрудников старше 60 лет, и те за четыре недели должны пройти вакцинацию. Кроме того, рекомендовано дать два выходных работникам, которые в эти дни сделают прививку.

Продолжат работать детские сады, торговые центры при соблюдении противоэпидемиологических мер.