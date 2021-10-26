Песков объяснил, почему Молдавии выгоднее покупать российский газ

Молдавии придётся переплачивать за газ, если страна не согласится на поставки из России и будет покупать топливо у третьих государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос, правда, риторический: очевидно, что [эти] сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной", — заявил он, уточнив, что закупки газа у других стран — "это дело молдавской стороны".

Также представитель Кремля назвал предложенную "Газпромом" стоимость голубого топлива весьма благоприятной. Он подчеркнул при этом, что позиция российской компании тщательно выверена, понятна и обоснована.

По его словам, российско-молдавские контакты по поставкам газа будут продолжаться. Однако Песков не стал оценивать причины отсутствия результатов переговоров с Молдавией. Он отметил, что, прежде чем согласовывать условия контракта, "нужно понять, что решит молдавская сторона".