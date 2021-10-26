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Зеленский пообещал после "скифского золота" вернуть Украине ещё и Крым

Политик назвал решение суда Амстердама долгожданным и справедливым, добавив, что украинцы "всегда возвращают себе то, что им принадлежит".

26 октября, 10:39
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-d-4177" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины </a></p>

Фото © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым решение суда Амстердама, который постановил отдать "скифское золото" Незалежной. По словам политика, после возвращения золота страна намерена вернуть себе ещё и Крым.

"Долгожданная победа в суде Амстердама. "Скифское золото" вернётся на Украину. Благодарен суду за справедливое решение", — написал Зеленский в "Твиттере".

Он добавил, что украинцы "всегда возвращают себе то, что им принадлежит".

Амстердамский суд постановил отдать "скифское золото" Украине

Амстердамский суд постановил отдать "скифское золото" Украине

Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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