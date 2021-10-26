Зеленский пообещал после "скифского золота" вернуть Украине ещё и Крым
Политик назвал решение суда Амстердама долгожданным и справедливым, добавив, что украинцы "всегда возвращают себе то, что им принадлежит".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым решение суда Амстердама, который постановил отдать "скифское золото" Незалежной. По словам политика, после возвращения золота страна намерена вернуть себе ещё и Крым.
"Долгожданная победа в суде Амстердама. "Скифское золото" вернётся на Украину. Благодарен суду за справедливое решение", — написал Зеленский в "Твиттере".
Он добавил, что украинцы "всегда возвращают себе то, что им принадлежит".
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда.
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