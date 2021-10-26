Россияне выбрали лучших исполнителей 2021 года

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Россияне назвали самыми выдающимися отечественными исполнителями 2021 года Олега Газманова и Полину Гагарину. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте ВЦИОМа.

В рейтинге певцов российской эстрады первое место занял Олег Газманов (19%), на втором — Баста (10%), третье место поделили между собой Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%). Четвёртое и пятое место заняли Леонид Агутин и Валерий Меладзе — за них проголосовали 8%.

Самой лучшей певицей россияне назвали Полину Гагарину (17%). На втором оказалась Пелагея (13%), а третье место заняли сразу несколько исполнительниц — Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия. За них проголосовали по 7%.

Различия оказались существенными в зависимости от возраста и места жительства участников опроса. Так, среди 25–34-летних (19%) и мужчин (13%) фаворитом оказался Баста, а Газманов стал лидером среди опрошенных старше 60 (30%). За Полину Гагарину проголосовали в основном молодые люди (26–34%) и жители городов-миллионников (19%).