Суд оштрафовал магазин, где пермский стрелок купил ружьё и патроны
Уточняется, что продавцы не проверили возраст покупателя и не сообщили о нём в полицию.
Фото © LIFE
Суд оштрафовал магазин, где пермский стрелок купил ружьё и патроны. Видео © LIFE
В Пермском крае суд оштрафовал магазин "Оружейник", в котором 18-летний студент Тимур Бекмансуров приобретал ружьё и патроны. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
После стрельбы в Казани антитеррористическая комиссия Пермского края выдала распоряжение сообщать в полицию о всех покупателях в возрасте от 18 до 24 лет. Однако в случае с Бекмансуровым сделано этого не было, поскольку в лицензии на оружие возраст указан не был, а паспорт продавцы спрашивать не стали. В результате суд обязал предприятие выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако всё же жертв избежать не удалось. По данным Минздрава, в результате нападения погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Спустя почти месяц оправившегося от ранения стрелка отправили в СИЗО.
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