Суд оштрафовал магазин, где пермский стрелок купил ружьё и патроны

После стрельбы в Казани антитеррористическая комиссия Пермского края выдала распоряжение сообщать в полицию о всех покупателях в возрасте от 18 до 24 лет. Однако в случае с Бекмансуровым сделано этого не было, поскольку в лицензии на оружие возраст указан не был, а паспорт продавцы спрашивать не стали. В результате суд обязал предприятие выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.