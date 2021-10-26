Госдума в первом чтении увеличила МРОТ до 13 617 рублей

Депутаты новой Госдумы во вторник приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ вырастет на 825 рублей.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что, согласно нынешней методике расчёта МРОТ (вступила в силу с 1 января 2021 года), показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц.