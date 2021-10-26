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Полицейские в Москве нашли пропавшую без вести Светлану Светличную

О пропаже легендарной актрисы стало известно накануне, а расследование дела взял под свой контроль лично глава СК РФ.

26 октября, 11:31
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

В Москве после таинственного исчезновения нашли 81-летнюю заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, с ней всё хорошо", — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

"Надо мной издеваются": Светлана Светличная перед таинственным исчезновением просила о помощи

"Надо мной издеваются": Светлана Светличная перед таинственным исчезновением просила о помощи

Напомним, что о пропаже артистки стало известно накануне, 25 октября. С заявлением в полицию якобы обратились родственники, в том числе сын артистки. Сам он рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Расследование о её пропаже взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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