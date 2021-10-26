Военного эксперта шокировали результаты опроса об отношении финнов к России

Бывший полковник и военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в беседе с Лайфом сообщил, что его шокировали результаты опроса, согласно которому большинство жителей Финляндии плохо относится к России.

"Новость меня ошарашила и обескуражила. Финляндия добрая, тихая, нейтральная страна, порядочная соседка России. И вдруг оказывается, что 50% финнов относятся к нам негативно", — отметил эксперт.

Он заявил, что участников опроса (2000 респондентов) слишком мало, чтобы говорить за всех жителей Финляндии. По его словам, "это будет непорядочно", поэтому полковник не уверен, стоит ли верить таким данным. Баранец также отметил попытки НАТО оказать влияние на мнение финнов.

"Тут я вижу очень мощную пропаганду НАТО, которое уже много лет пытается накинуть на Финляндию намордник. Слава богу, страна упирается и ведёт нейтральную линию", — пояснил собеседник Лайфа.

Баранец также отметил, что экономические, торговые и культурные отношения между Россией и Финляндией сейчас хорошие. По словам эксперта, "реалии, которые мы видим своими глазами, не отвечают этим настораживающим цифрам".