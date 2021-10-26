НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пациента нашли мёртвым под окнами больницы Управделами президента в Москве

На месте обнаружения тела погибшего работают сотрудники правоохранительных органов.

26 октября, 11:42
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ywxH-DzB_7o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VolynskayaTV</a></p>

Кадр из видео © YouTube / VolynskayaTV

В Москве пациента нашли мёртвым под окнами ФГБУ "Клиническая больница № 1" Управделами Президента РФ. Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова подтвердила, что было обнаружено тело больного с травмами, характерными для падения с высоты.

"Да, факт подтверждается. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация на контроле у заместителя управляющего делами президента — начальника главного медицинского управления", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

Вдова умершего от ковида россиянина через суд получила миллион рублей компенсации

Вдова умершего от ковида россиянина через суд получила миллион рублей компенсации

А ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье пациент с онкологией умер из-за поступившего в вену через катетер кислорода. Не исключено, что он сам мог неправильно установить катетер. О случившемся медики сообщили в полицию.

В Калуге завели уголовное дело после смерти журналиста, ждавшего скорую семь часов

В Калуге завели уголовное дело после смерти журналиста, ждавшего скорую семь часов

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1