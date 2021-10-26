Пациента нашли мёртвым под окнами больницы Управделами президента в Москве
На месте обнаружения тела погибшего работают сотрудники правоохранительных органов.
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В Москве пациента нашли мёртвым под окнами ФГБУ "Клиническая больница № 1" Управделами Президента РФ. Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова подтвердила, что было обнаружено тело больного с травмами, характерными для падения с высоты.
"Да, факт подтверждается. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация на контроле у заместителя управляющего делами президента — начальника главного медицинского управления", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
А ранее Лайф рассказывал, как в Подмосковье пациент с онкологией умер из-за поступившего в вену через катетер кислорода. Не исключено, что он сам мог неправильно установить катетер. О случившемся медики сообщили в полицию.
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