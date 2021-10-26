Пациента нашли мёртвым под окнами больницы Управделами президента в Москве

В Москве пациента нашли мёртвым под окнами ФГБУ "Клиническая больница № 1" Управделами Президента РФ. Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова подтвердила, что было обнаружено тело больного с травмами, характерными для падения с высоты.

"Да, факт подтверждается. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация на контроле у заместителя управляющего делами президента — начальника главного медицинского управления", — сказала она в беседе с РИА "Новости".