Бывший футболист сборной Германии вошёл в тренерский штаб "Локомотива"

Немецкий специалист Марвин Абель Комппер вошёл в тренерский штаб московского "Локомотива". Об этом сообщается на сайте клуба.

Комппер является воспитанником "Штутгарта". Во взрослой карьере он выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Хоффенхайм", "Фиорентину", "Лейпциг", "Дуйсбург" и шотландский "Селтик". В 2008 году центральный защитник провёл один матч за сборную Германии.

В августе 2020 года после завершения спортивной карьеры Комппер стал тренером. Последним местом работы 36-летнего специалиста была должность помощника наставника в "Дуйсбурге".