Бывший футболист сборной Германии вошёл в тренерский штаб "Локомотива"
В турнирной таблице чемпионата России железнодорожники занимают четвёртое место, набрав в 12 матчах 21 очко.
Фото © ФК "Локомотив"
Немецкий специалист Марвин Абель Комппер вошёл в тренерский штаб московского "Локомотива". Об этом сообщается на сайте клуба.
Комппер является воспитанником "Штутгарта". Во взрослой карьере он выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Хоффенхайм", "Фиорентину", "Лейпциг", "Дуйсбург" и шотландский "Селтик". В 2008 году центральный защитник провёл один матч за сборную Германии.
В августе 2020 года после завершения спортивной карьеры Комппер стал тренером. Последним местом работы 36-летнего специалиста была должность помощника наставника в "Дуйсбурге".
В тренерском штабе "Локомотива" Комппер будет помогать своему соотечественнику Маркусу Гисдолю, возглавившему столичный клуб в середине октября. В турнирной таблице чемпионата России железнодорожники занимают четвёртое место, набрав в 12 матчах 21 очко.
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