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Бывший футболист сборной Германии вошёл в тренерский штаб "Локомотива"

В турнирной таблице чемпионата России железнодорожники занимают четвёртое место, набрав в 12 матчах 21 очко.

26 октября, 11:39
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Немецкий специалист Марвин Абель Комппер вошёл в тренерский штаб московского "Локомотива". Об этом сообщается на сайте клуба.

Комппер является воспитанником "Штутгарта". Во взрослой карьере он выступал за мёнхенгладбахскую "Боруссию", "Хоффенхайм", "Фиорентину", "Лейпциг", "Дуйсбург" и шотландский "Селтик". В 2008 году центральный защитник провёл один матч за сборную Германии.

В августе 2020 года после завершения спортивной карьеры Комппер стал тренером. Последним местом работы 36-летнего специалиста была должность помощника наставника в "Дуйсбурге".

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В тренерском штабе "Локомотива" Комппер будет помогать своему соотечественнику Маркусу Гисдолю, возглавившему столичный клуб в середине октября. В турнирной таблице чемпионата России железнодорожники занимают четвёртое место, набрав в 12 матчах 21 очко.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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