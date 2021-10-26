Появилось видео драки медбрата с пациентами психдиспансера в Миассе
Инцидент произошёл ещё в марте из-за попытки работника учреждения запретить одному из больных курить.
Кадр из видео © Регион-74 | Челябинск
В Сети распространилось видео драки медбрата с пациентами психдиспансера в Миассе. Видео © Регион-74 | Челябинск
В психдиспансере города Миасса Челябинской области медбратья подрались с пациентами. В Сети распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлён инцидент.
В челябинском паблике "Регион-74" в соцсети "ВКонтакте", где было опубликовано видео, уточнили, что драка произошла ещё в марте, однако известно о ней стало только сейчас. На кадрах видно, что один из медбратьев дерётся с несколькими пациентами, бьёт их руками и ногами. Вскоре ему на помощь приходит другой сотрудник психдиспансера и пытается решить конфликт мирно. В результате первого мужчину, толкая в спину, уводит медсестра.
Стало известно, что конфликт развязался после того, как медицинский работник увидел сигарету у одного из пациентов и запретил ему курить. В ответ на это молодой человек пообещал, что, когда выйдет из диспансера, найдёт семью медбрата. Мужчина не выдержал и набросился с кулаками. В региональном Минздраве сообщили, что в связи с инцидентом было проведено служебное расследование.
"После очередного замечания от медперсонала о грубом нарушении внутреннего распорядка произошёл конфликт. В соответствии с должностной инструкцией медицинский персонал не должен был вступать в физический контакт с пациентами. За нарушение должностных инструкций последовали дисциплинарные взыскания (выговоры) медбрату и медицинской палатной сестре", — передаёт РИА "Новости" сообщение Минздрава.
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