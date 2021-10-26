В России свободно лишь 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом
Меньше чем за неделю эта цифра увеличилась на полтора процента. Растёт и количество смертельных исходов.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Порядка 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом свободно на сегодняшний день. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
"В целом доля свободного коечного фонда составляет на уровне 12%", — проинформировал он.
Выходит, что меньше чем за неделю эта цифра увеличилась на полтора процента. 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова докладывала на совещании с президентом, что в России занято 86,6% коек.
Напомним, что за сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.
Комментариев: 0