НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России свободно лишь 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом

Меньше чем за неделю эта цифра увеличилась на полтора процента. Растёт и количество смертельных исходов.

26 октября, 12:02

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Порядка 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом свободно на сегодняшний день. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

"В целом доля свободного коечного фонда составляет на уровне 12%", проинформировал он.

Анализ сдать — не прозевать: Что нужно срочно проверить после перенесённого коронавируса

Анализ сдать — не прозевать: Что нужно срочно проверить после перенесённого коронавируса

Выходит, что меньше чем за неделю эта цифра увеличилась на полтора процента. 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова докладывала на совещании с президентом, что в России занято 86,6% коек.

Напомним, что за сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1