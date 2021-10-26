Найденная мёртвой бегунья Тироп хотела развестись с мужем, которого подозревают в её убийстве
Сразу после инцидента он пытался сбежать из страны, однако правоохранителям удалось задержать его.
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Найденная мёртвой в собственном доме кенийская бегунья Агнес Тироп планировала развестись с мужем из-за постоянных угроз в её адрес. Сейчас именно он подозревается в убийстве спортсменки. Об этом пишет Daily Beast.
По информации издания, соседи неоднократно становились свидетелями насилия в доме Тироп и её супруга, а сама девушка неоднократно грозилась подать на развод. Сама спортсменка боялась, что муж в один день может убить её, и из-за этого была вынуждена уехать в расположение сборной раньше, чем планировала.
Родственники Тироп уверены, что она была убита из-за своего богатства, так как сразу после трагического инцидента они не смогли найти документы на несколько автомобилей, купленных ею ранее.
Ранее Лайф сообщал, что участница Олимпийских игр в Токио Агнес Тироп была найдена мёртвой в собственном доме. Полицейские подозревают, что к убийству причастен её муж. Задержать его удалось в тот момент, когда он пытался сбежать из страны.
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