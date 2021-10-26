Найденная мёртвой бегунья Тироп хотела развестись с мужем, которого подозревают в её убийстве

Сразу после инцидента он пытался сбежать из страны, однако правоохранителям удалось задержать его.

Найденная мёртвой в собственном доме кенийская бегунья Агнес Тироп планировала развестись с мужем из-за постоянных угроз в её адрес. Сейчас именно он подозревается в убийстве спортсменки. Об этом пишет Daily Beast.

По информации издания, соседи неоднократно становились свидетелями насилия в доме Тироп и её супруга, а сама девушка неоднократно грозилась подать на развод. Сама спортсменка боялась, что муж в один день может убить её, и из-за этого была вынуждена уехать в расположение сборной раньше, чем планировала.

Родственники Тироп уверены, что она была убита из-за своего богатства, так как сразу после трагического инцидента они не смогли найти документы на несколько автомобилей, купленных ею ранее.