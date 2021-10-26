Россиян предупредили о риске загреметь за решётку из-за травли тараканов

Борьба с тараканами и прочими домашними вредителями может обернуться уголовной ответственностью, если при использовании сильнодействующих химикатов против насекомых пострадали люди. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

По оценке эксперта, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил по статье 236 УК РФ может грозить штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо заработной платы или другого дохода осуждённого за период от 12 до 18 месяцев. Уголовная ответственность может последовать даже в случае создания риска массового отравления.

А вот в случае гибели человека штраф может составить от одного до двух миллионов рублей. Альтернативным видом наказания может стать штраф в виде размера заработной платы или иного дохода осуждённого за период от года до трёх лет, ограничение, лишение свободы или принудительные сроки до пяти лет.