Россиян предупредили о риске загреметь за решётку из-за травли тараканов
При использовании сильнодействующего средства по технической карте необходимо заранее подготовить помещение и известить арендаторов о скорой обработке.
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Борьба с тараканами и прочими домашними вредителями может обернуться уголовной ответственностью, если при использовании сильнодействующих химикатов против насекомых пострадали люди. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.
По оценке эксперта, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил по статье 236 УК РФ может грозить штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо заработной платы или другого дохода осуждённого за период от 12 до 18 месяцев. Уголовная ответственность может последовать даже в случае создания риска массового отравления.
А вот в случае гибели человека штраф может составить от одного до двух миллионов рублей. Альтернативным видом наказания может стать штраф в виде размера заработной платы или иного дохода осуждённого за период от года до трёх лет, ограничение, лишение свободы или принудительные сроки до пяти лет.
"При использовании сильнодействующего фосфина, опасного для человека, по технической карте необходимо заранее провести подготовку помещения, известить арендаторов о намерении провести обработку, кроме того, в жилых помещениях он не разрешён к использованию, исключение — если они полностью пустуют несколько дней. Самостоятельно же использовать подобные средства категорически нельзя", — заключила Курашина.
Месяц назад Лайф писал о том, что, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан.
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