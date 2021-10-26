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Россиян предупредили о риске загреметь за решётку из-за травли тараканов

При использовании сильнодействующего средства по технической карте необходимо заранее подготовить помещение и известить арендаторов о скорой обработке.

26 октября, 11:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Борьба с тараканами и прочими домашними вредителями может обернуться уголовной ответственностью, если при использовании сильнодействующих химикатов против насекомых пострадали люди. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

По оценке эксперта, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил по статье 236 УК РФ может грозить штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо заработной платы или другого дохода осуждённого за период от 12 до 18 месяцев. Уголовная ответственность может последовать даже в случае создания риска массового отравления.

А вот в случае гибели человека штраф может составить от одного до двух миллионов рублей. Альтернативным видом наказания может стать штраф в виде размера заработной платы или иного дохода осуждённого за период от года до трёх лет, ограничение, лишение свободы или принудительные сроки до пяти лет.

Опасный флешмоб: Ещё один дезинсектор съел арбуз, накачанный химией

Опасный флешмоб: Ещё один дезинсектор съел арбуз, накачанный химией

"При использовании сильнодействующего фосфина, опасного для человека, по технической карте необходимо заранее провести подготовку помещения, известить арендаторов о намерении провести обработку, кроме того, в жилых помещениях он не разрешён к использованию, исключение — если они полностью пустуют несколько дней. Самостоятельно же использовать подобные средства категорически нельзя", — заключила Курашина.

Месяц назад Лайф писал о том, что, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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