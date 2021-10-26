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Футболистом сборной России Суторминым интересуются четыре российских клуба

В матче со Словенией полузащитник вышел на поле с капитанской повязкой.

26 октября, 11:58
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

В переходе полузащитника петербургского "Зенита" и сборной России Алексея Сутормина заинтересованы столичные ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив", а также казанский "Рубин". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Все указанные клубы готовы включиться в борьбу за Сутормина, если ему не удастся договориться о продлении контракта с "Зенитом". Соглашение 27-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Сутормин выступает за "Зенит" с июля 2019 года. Ранее он играл за астраханский "Волгарь", "Строгино" и "Оренбург". Всего он провёл за петербургский клуб 78 матчей, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.

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8 октября в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Словакии (1:0) Сутормин дебютировал в составе сборной России. 11 октября во встрече со Словенией (2:1) он вышел на поле с капитанской повязкой.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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