Футболистом сборной России Суторминым интересуются четыре российских клуба

В переходе полузащитника петербургского "Зенита" и сборной России Алексея Сутормина заинтересованы столичные ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив", а также казанский "Рубин". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Все указанные клубы готовы включиться в борьбу за Сутормина, если ему не удастся договориться о продлении контракта с "Зенитом". Соглашение 27-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Сутормин выступает за "Зенит" с июля 2019 года. Ранее он играл за астраханский "Волгарь", "Строгино" и "Оренбург". Всего он провёл за петербургский клуб 78 матчей, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач.