В 32 регионах заболеваемость ковидом растёт быстрее, чем в России в целом

В 32 регионах России заболеваемость коронавирусом превышает среднероссийские показатели, и только в двух субъектах нет роста числа инфицированных. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием.

"В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. Но это тоже очень важный показатель, что таких регионов 32", — отметила Попова.

В целом специалисты фиксируют рост в 83 субъектах, и только в двух сегодня без динамики — это Башкирия и Чукотка.