В 32 регионах заболеваемость ковидом растёт быстрее, чем в России в целом
При этом только в двух субъектах не фиксируют динамики — это Башкирия и Чукотка.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В 32 регионах России заболеваемость коронавирусом превышает среднероссийские показатели, и только в двух субъектах нет роста числа инфицированных. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием.
"В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. Но это тоже очень важный показатель, что таких регионов 32", — отметила Попова.
В целом специалисты фиксируют рост в 83 субъектах, и только в двух сегодня без динамики — это Башкирия и Чукотка.
Напомним, для того, чтобы сбить пик новой волны эпидемии и разорвать цепочки заболеваемости ковидом, президент ввёл в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше или, наоборот, продлить их.
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