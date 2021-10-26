Обязательную вакцинацию от ковида для некоторых категорий ввели во всех регионах РФ

Все регионы России приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Об этом на заседании президиума Координационного совета правительства по борьбе с пандемией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Помимо этого, регионы один за другим возвращают жёсткие антиковидные меры в общественные места. Речь идёт о QR-кодах с подтверждением вакцинации или перенесённой болезни, которые необходимы для посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых центров и прочих людных мест. Такие решения обусловлены рекордными показателями заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, например, за минувшие сутки в России было зарегистрировано максимальное суточное число летальных исходов с начала пандемии — более 1100.