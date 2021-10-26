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Обязательную вакцинацию от ковида для некоторых категорий ввели во всех регионах РФ

Такие решения местных властей обусловлены высокими показателями заболеваемости и смертности.

26 октября, 12:15
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Все регионы России приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Об этом на заседании президиума Координационного совета правительства по борьбе с пандемией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ", — уточнила она.

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Помимо этого, регионы один за другим возвращают жёсткие антиковидные меры в общественные места. Речь идёт о QR-кодах с подтверждением вакцинации или перенесённой болезни, которые необходимы для посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, торговых центров и прочих людных мест. Такие решения обусловлены рекордными показателями заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, например, за минувшие сутки в России было зарегистрировано максимальное суточное число летальных исходов с начала пандемии — более 1100.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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