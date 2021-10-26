Мурашко назвал число болеющих ковидом россиян
По словам главы Минздрава, среди госпитализированных с инфекцией граждан в тяжёлом состоянии находятся 11%.
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В России больше месяца фиксируется устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, на сегодняшний день медицинская помощь оказывается одному миллиону 335 тысячам пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"На сегодняшний день мы имеем количество заболевших, которые получают медицинскую помощь, это 1 миллион 335 тысяч человек. Госпитализированных пациентов 268,5 тысячи. Прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов — это пациенты в тяжёлом состоянии", — пояснил министр.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 36 446 случаев ковида. При этом выздоровело и выписалось из больниц 26 973 пациента. Также в стране зафиксировали новый антирекорд по смертности от коронавируса. За весь период с начала эпидемии в России зафиксировано 232 775 летальных исходов.
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