Мурашко назвал число болеющих ковидом россиян

В России больше месяца фиксируется устойчивый рост заболеваемости коронавирусом, на сегодняшний день медицинская помощь оказывается одному миллиону 335 тысячам пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"На сегодняшний день мы имеем количество заболевших, которые получают медицинскую помощь, это 1 миллион 335 тысяч человек. Госпитализированных пациентов 268,5 тысячи. Прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов — это пациенты в тяжёлом состоянии", — пояснил министр.