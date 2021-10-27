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В Улан-Удэ в многоэтажном доме прогремел взрыв

По данным местных СМИ, в одной квартире обвалилась стена, а в детской комнате выбило стёкла и замкнуло стиральную машинку, так что она практически вся сгорела.

27 октября, 04:36

Фото © LIFE

В жилом многоэтажном доме в Улан-Удэ прогремел взрыв. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места инцидента.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По информации Лайфа, взрыв произошёл около 09:00 по местному времени (04:00 мск) в квартире на первом этаже на улице Московской. Несущие стены не повреждены, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

При этом, по данным портала "Тивиком", в одной квартире обвалилась стена, в детской комнате выбило стёкла и замкнуло стиральную машинку, так что она практически вся сгорела. А в другой съехала смежная стена.

В жилой пятиэтажке в Видном при взрыве треснула несущая стена

В жилой пятиэтажке в Видном при взрыве треснула несущая стена

Ранее, 25 октября, взрыв газа случился в Набережных Челнах. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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