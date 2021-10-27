В Улан-Удэ в многоэтажном доме прогремел взрыв

По информации Лайфа, взрыв произошёл около 09:00 по местному времени (04:00 мск) в квартире на первом этаже на улице Московской. Несущие стены не повреждены, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

При этом, по данным портала "Тивиком", в одной квартире обвалилась стена, в детской комнате выбило стёкла и замкнуло стиральную машинку, так что она практически вся сгорела. А в другой съехала смежная стена.