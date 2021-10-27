Власти Иркутской области вводят QR-коды для посещения торговых центров

В Иркутской области с 30 октября начнёт действовать система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных магазинов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующий указ в среду подписал губернатор Игорь Кобзев.

Так, с субботы посетители должны будут иметь при себе паспорт, а также один из следующих документов:

сертификат о вакцинации от ковида, подтверждаемый QR-кодом;

сертификат о перенесённом заболевании (не более полугода с момента выздоровления), подтверждаемый QR-кодом;

документ, выданный медорганизацией и подтверждающий, что человек переболел коронавирусом и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев;

документ, выданный медорганизацией и подтверждающий, что человек вакцинировался от ковида.