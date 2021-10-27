НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Иркутской области вводят QR-коды для посещения торговых центров

Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 40,4% при необходимом не менее 80%.

27 октября, 04:14

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Иркутской области с 30 октября начнёт действовать система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных магазинов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующий указ в среду подписал губернатор Игорь Кобзев.

Так, с субботы посетители должны будут иметь при себе паспорт, а также один из следующих документов:

Врач оценил вакцинацию от ковида "Спутником лайт" для ускоренного получения QR-кода

Врач оценил вакцинацию от ковида "Спутником лайт" для ускоренного получения QR-кода

  • сертификат о вакцинации от ковида, подтверждаемый QR-кодом;
  • сертификат о перенесённом заболевании (не более полугода с момента выздоровления), подтверждаемый QR-кодом;
  • документ, выданный медорганизацией и подтверждающий, что человек переболел коронавирусом и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев;
  • документ, выданный медорганизацией и подтверждающий, что человек вакцинировался от ковида.
В Липецкой области вводят систему QR-кодов для гостиничного бизнеса

В Липецкой области вводят систему QR-кодов для гостиничного бизнеса

В Иркутской области за всё время CoViD-19 заразилось 119 430 человек, умерло 5250 пациентов, выздоровело 104 846 жителей. 720 082 человека вакцинированы первым компонентом, 659 666 — обоими. Уровень коллективного иммунитета составляет 40,4% при необходимом не менее 80%.

Ранее переболевшим ковидом россиянам рассказали, когда им могут не выдать QR-код.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1