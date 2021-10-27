Власти Иркутской области вводят QR-коды для посещения торговых центров
Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 40,4% при необходимом не менее 80%.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Иркутской области с 30 октября начнёт действовать система QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и крупных магазинов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующий указ в среду подписал губернатор Игорь Кобзев.
Так, с субботы посетители должны будут иметь при себе паспорт, а также один из следующих документов:
- сертификат о вакцинации от ковида, подтверждаемый QR-кодом;
- сертификат о перенесённом заболевании (не более полугода с момента выздоровления), подтверждаемый QR-кодом;
- документ, выданный медорганизацией и подтверждающий, что человек переболел коронавирусом и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев;
- документ, выданный медорганизацией и подтверждающий, что человек вакцинировался от ковида.
В Иркутской области за всё время CoViD-19 заразилось 119 430 человек, умерло 5250 пациентов, выздоровело 104 846 жителей. 720 082 человека вакцинированы первым компонентом, 659 666 — обоими. Уровень коллективного иммунитета составляет 40,4% при необходимом не менее 80%.
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