Врач оценил вакцинацию от ковида "Спутником лайт" для ускоренного получения QR-кода

Чтобы быстрее получить QR-код, многие граждане прививаются однокомпонентной вакциной от ковида "Спутник лайт". Врач-невролог Рамиш Шогенов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" отметил, что лучше не торопиться и привиться двумя компонентами препарата.

"Спутник лайт" — это один из компонентов. То есть их всего два. Не зря рекомендуют прививаться двумя компонентами, потому что вероятность защитить свой организм будет гораздо выше. Я считаю, что лучше не торопиться... Всё равно иммунитету нужно время", — пояснил специалист.