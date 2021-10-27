Врач оценил вакцинацию от ковида "Спутником лайт" для ускоренного получения QR-кода
Невролог Рамиш Шогенов напомнил, что иммунитету всё равно нужно время после прививки.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Чтобы быстрее получить QR-код, многие граждане прививаются однокомпонентной вакциной от ковида "Спутник лайт". Врач-невролог Рамиш Шогенов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" отметил, что лучше не торопиться и привиться двумя компонентами препарата.
"Спутник лайт" — это один из компонентов. То есть их всего два. Не зря рекомендуют прививаться двумя компонентами, потому что вероятность защитить свой организм будет гораздо выше. Я считаю, что лучше не торопиться... Всё равно иммунитету нужно время", — пояснил специалист.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что "Спутник лайт" на полгода продлевает защиту от коронавируса. Также Лайф рассказывал, что эффективность "Спутника лайт" против дельта-штамма ковида оценили в 70%. А в возрастной группе до 60 лет она превысила 75%.
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