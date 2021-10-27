Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована детская вакцина от ковида
Сейчас проводится фармацевтическая экспертиза, отметил глава центра Гамалеи.
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Регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в ближайшее время. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь в скором времени на положительное решение о регистрации", — цитирует учёного РИА "Новости".
Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики. Прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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