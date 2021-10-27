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Машины всмятку: В Харькове подросток за рулём Infiniti устроил страшную аварию со смертельным исходом

Виновник ДТП на большой скорости проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с другим авто.

27 октября, 00:07

Фото © t.me / kharkivlife

В Харькове подросток за рулём Infiniti устроил страшную аварию со смертельным исходом. Видео © Facebook / Полиция Харьковской области

В украинском Харькове произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. ДТП случилось вечером 26 октября на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Одесской.

Участниками трагического инцидента стали автомобили Chevrolet Aveo и Infiniti. Местная полиция опубликовала видео с моментом столкновения. На кадрах видно, что водитель японского авто на большой скорости проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся на перекрёстке с "шевроле".

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От удара машины разлетелись в разные стороны, превратившись в груды металла. По данным местных СМИ, виновником ДТП оказался молодой человек 2005 года рождения. Вместе с ним в Infiniti находилось два пассажира. Один из них, как и водитель "шевроле", погиб. Также известно о двух пострадавших.

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Ранее Лайф писал о том, что житель Сахалина чудом в последнюю секунду спасся от мчавшегося на него автобуса. Водитель общественного транспорта проехал на красный сигнал светофора.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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