В Харькове подросток за рулём Infiniti устроил страшную аварию со смертельным исходом. Видео © Facebook / Полиция Харьковской области

В украинском Харькове произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. ДТП случилось вечером 26 октября на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Одесской.

Участниками трагического инцидента стали автомобили Chevrolet Aveo и Infiniti. Местная полиция опубликовала видео с моментом столкновения. На кадрах видно, что водитель японского авто на большой скорости проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся на перекрёстке с "шевроле".

От удара машины разлетелись в разные стороны, превратившись в груды металла. По данным местных СМИ, виновником ДТП оказался молодой человек 2005 года рождения. Вместе с ним в Infiniti находилось два пассажира. Один из них, как и водитель "шевроле", погиб. Также известно о двух пострадавших.