Машины всмятку: В Харькове подросток за рулём Infiniti устроил страшную аварию со смертельным исходом
Виновник ДТП на большой скорости проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с другим авто.
Фото © t.me / kharkivlife
В Харькове подросток за рулём Infiniti устроил страшную аварию со смертельным исходом. Видео © Facebook / Полиция Харьковской области
В украинском Харькове произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. ДТП случилось вечером 26 октября на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Одесской.
Участниками трагического инцидента стали автомобили Chevrolet Aveo и Infiniti. Местная полиция опубликовала видео с моментом столкновения. На кадрах видно, что водитель японского авто на большой скорости проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся на перекрёстке с "шевроле".
От удара машины разлетелись в разные стороны, превратившись в груды металла. По данным местных СМИ, виновником ДТП оказался молодой человек 2005 года рождения. Вместе с ним в Infiniti находилось два пассажира. Один из них, как и водитель "шевроле", погиб. Также известно о двух пострадавших.
Ранее Лайф писал о том, что житель Сахалина чудом в последнюю секунду спасся от мчавшегося на него автобуса. Водитель общественного транспорта проехал на красный сигнал светофора.
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