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Назван месяц премьеры второй части фильма "Дюна"

Режиссёром и продюсером сиквела выступит создатель первой картины Дени Вильнёв.

26 октября, 23:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Legendary/status/1453058884516466691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Legendary</a></p>

Фото © Twitter / Legendary

Вторая часть научно-фантастического фильма "Дюна" выйдет на большие экраны 20 октября 2023 года. Об этом сообщило издание Deadline.

Как уточняется, режиссёром и продюсером сиквела выступит создатель первой части — Дени Вильнёв.

"Я только что узнал от [кинокомпании] Legendary, что мы официально будем снимать [фильм] "Дюна. Часть вторая" (Dune: Part Two)", — цитирует портал Вильнёва.

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Кроме того, студия Legendary также анонсировала выход второй части фильма в "Твиттере", не уточнив дату.

Напомним, первая часть "Дюны" вышла в российский кинопрокат 16 сентября. Режиссёр Дени Вильнёв снял картину по одноимённому роману Фрэнка Герберта, музыку написал композитор Ханс Циммер, а главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста и Шарлотта Рэмплинг.

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В конце сентября стало известно, что кассовые сборы фильма "Дюна" превысили в России 1 млрд рублей. На тот момент ленту уже посмотрело более 2,56 миллиона россиян.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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