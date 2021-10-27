Назван месяц премьеры второй части фильма "Дюна"

Вторая часть научно-фантастического фильма "Дюна" выйдет на большие экраны 20 октября 2023 года. Об этом сообщило издание Deadline.

Как уточняется, режиссёром и продюсером сиквела выступит создатель первой части — Дени Вильнёв.

"Я только что узнал от [кинокомпании] Legendary, что мы официально будем снимать [фильм] "Дюна. Часть вторая" (Dune: Part Two)", — цитирует портал Вильнёва.

Кроме того, студия Legendary также анонсировала выход второй части фильма в "Твиттере", не уточнив дату.

Напомним, первая часть "Дюны" вышла в российский кинопрокат 16 сентября. Режиссёр Дени Вильнёв снял картину по одноимённому роману Фрэнка Герберта, музыку написал композитор Ханс Циммер, а главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста и Шарлотта Рэмплинг.