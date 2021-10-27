Стоимость билетов на курорты Турции и Египта достигла 350–450 тысяч рублей

В России почти не осталось билетов на рейсы до курортов Турции и Египта в период нерабочих дней. При этом последние из них продаются по огромным ценам, сообщает газета "Известия".

Так, по данным агрегатора Aviasales, максимальная стоимость билета из Москвы в египетскую Хургаду в один конец на 29 октября достигла 450 тысяч рублей. Речь идёт об эконом-классе. Прямой перелёт из столицы РФ в турецкую Анталью стоил 352 тысячи рублей на вечер 26 октября.

Представители авиакомпаний и туроператоров объясняют столь высокие цены резким повышением спроса. В конце октября — начале ноября россияне традиционно отправляются на курорты в связи с каникулами у детей и длинными выходными из-за празднования Дня народного единства. Однако в этом году есть ещё один фактор — нерабочие дни. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что на вылетающих из России рейсах места ещё остаются, а вот на обратные на 7 ноября раскупили уже практически всё.

В пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что на рейсах в Египет загрузка полная, в Турцию свободные места пока имеются, но их всё меньше.

"По Турции места на ноябрьские праздники закрываются с молниеносной скоростью. Вероятно, к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах будет 100% из всех регионов, из которых летает "Интурист". Часть из них уже продана полностью, — подчеркнул представитель туроператора.

Также россияне проявляют интерес и к другим странам. По информации сервиса Kupibilet.ru, продажи в Азербайджан выросли на 121%, в Грузию (на рейсы с пересадкой) — на 70%, на Кипр — на 67%, в Сербию — на 50%, в ОАЭ — на 45%, в Хорватию — на 25%.