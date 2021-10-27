"Лиза алерт" опровергла сообщения о гибели человека из-за поисков Светличной
В пресс-службе объединения отметили, что "не успели спасти — это несколько другая формулировка".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В пресс-службе объединения "Лиза алерт" пояснили заявления своего главы Григория Сергеева относительно поисков актрисы Светланы Светличной. Напомним, ранее он опубликовал пост, в котором рассказал, что для поисков артистки были задействованы значительные ресурсы отряда, но при этом волонтёры не успели спасти "простого человека" в Люберцах, "он погиб".
В пресс-службе отметили, что "не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому". В "Лизе алерт" добавили, что в данном случае речь идёт об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область, но не у всех из них есть машины или деньги на бензин.
"Мы добровольцы, но понятно, что, если бы на том поиске [в Люберцах] было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека", — цитирует представителя поисковиков ТАСС.
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По словам пресс-службы организации, пост Сергеева скорее был обращением к правоохранительным органам.
Ранее Лайф сообщал, что полицейские в Москве нашли пропавшую без вести Светлану Светличную. Об исчезновении артистки стало известно 25 октября. С заявлением в полицию обратились родственники, в том числе сын артистки. Сам он рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Расследование дела взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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