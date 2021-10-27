"Лиза алерт" опровергла сообщения о гибели человека из-за поисков Светличной

В пресс-службе объединения "Лиза алерт" пояснили заявления своего главы Григория Сергеева относительно поисков актрисы Светланы Светличной. Напомним, ранее он опубликовал пост, в котором рассказал, что для поисков артистки были задействованы значительные ресурсы отряда, но при этом волонтёры не успели спасти "простого человека" в Люберцах, "он погиб".

В пресс-службе отметили, что "не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому". В "Лизе алерт" добавили, что в данном случае речь идёт об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область, но не у всех из них есть машины или деньги на бензин.

"Мы добровольцы, но понятно, что, если бы на том поиске [в Люберцах] было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека", — цитирует представителя поисковиков ТАСС.