"Её обыскались все": Сын назвал Светличную свиньёй и отказался с ней общаться из-за трюка с исчезновением
Алексей разгневан тем, что звёздная мать не поставила его в известность и забыла поздравить с днём рождения.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Сына Светланы Светличной привела в негодование история с её исчезновением. Алексей Ивашов в беседе с Лайфом назвал свиньёй блудную мать и выразил нежелание продолжать с ней общение.
"Тут её обыскались все: и полиция, и "Лиза алерт". Всех на уши выставили! Это свинья просто! По-свински поступила! Я с ней не буду общаться вообще и звонить не буду сейчас. Вот она я! Подумаешь, неделю погуляла. У меня вчера день рождения был. Ни звонка, ни привета, ни ответа — ничего", — сказал негодующий сын в беседе с Лайфом.
Алексей Ивашов вместе с тем признался, что он, безусловно, рад обнаружению матери. Но он не понимает, как она могла так поступить — у актрисы из близких родственников остались только он и её родной брат, который живёт в Пензе.
Ранее Лайф сообщал, что полицейские в Москве нашли пропавшую без вести Светлану Светличную. Об исчезновении артистки стало известно накануне, 25 октября. С заявлением в полицию обратились родственники, в том числе сын артистки. Сам он рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Расследование дела взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Комментариев: 0