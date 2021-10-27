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Forbes признал Илона Маска богатейшим человеком в истории

За выходные состояние бизнесмена выросло более чем на 40 миллиардов долларов.

26 октября, 22:15
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатейшим человеком в истории по версии Forbes. Как отмечается на сайте журнала, это произошло после резкого роста акций производителя электромобилей.

На момент закрытия рынков в понедельник, Forbes оценивал состояние Маска в 271,3 млрд долларов, что на 41,7 млрд больше, чем в пятницу. Причина — в 13%-ном скачке акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд.

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Ранее самым богатым человеком в истории по версии Forbes считался основатель компании Amazon Джефф Безос, чьё состояние в июле оценивалось в 212 миллиардов долларов. А до этом богатейшим жителем был основатель Microsoft Билл Гейтс, в апреле 1999 года его капитал превысил 100 млрд долларов (с учётом инфляции сегодня это чуть более 165 млрд). В 1982 году, когда Forbes начал вести рейтинги богачей, список возглавлял судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого тогда составляло $2 млрд, или около $5,5 млрд на сегодня.

Илон Маск снова стал самым богатым в мире

Илон Маск снова стал самым богатым в мире

Напомним, ранее стоимость компании Tesla впервые превысила $1 триллион. Детище Илона Маска встало в один ряд с такими крупнейшими мировыми корпорациями, как Apple, Amazon, Microsoft и Alphabet.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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