Forbes признал Илона Маска богатейшим человеком в истории

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатейшим человеком в истории по версии Forbes. Как отмечается на сайте журнала, это произошло после резкого роста акций производителя электромобилей.

На момент закрытия рынков в понедельник, Forbes оценивал состояние Маска в 271,3 млрд долларов, что на 41,7 млрд больше, чем в пятницу. Причина — в 13%-ном скачке акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд.

Ранее самым богатым человеком в истории по версии Forbes считался основатель компании Amazon Джефф Безос, чьё состояние в июле оценивалось в 212 миллиардов долларов. А до этом богатейшим жителем был основатель Microsoft Билл Гейтс, в апреле 1999 года его капитал превысил 100 млрд долларов (с учётом инфляции сегодня это чуть более 165 млрд). В 1982 году, когда Forbes начал вести рейтинги богачей, список возглавлял судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого тогда составляло $2 млрд, или около $5,5 млрд на сегодня.