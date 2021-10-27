На Украине не нашли незаконного обогащения в декларации Зеленского

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента страны Владимира Зеленского за 2020 год. Эти итоги проверки, которая проводилась на фоне публикации "досье Пандоры", обнародовала пресс-служба агентства.

Напомним, ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, свыше 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. Одним из героев "досье Пандоры" оказался Владимир Зеленский. Отмечалось, что украинский лидер и его соратники, в частности, могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского. Глава НАПК Александр Новиков заявлял, что агентство проверит информацию о возможных офшорах Зеленского.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского", — указано в сообщении агентства.