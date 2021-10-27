НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине не нашли незаконного обогащения в декларации Зеленского

Проверка проходила на фоне публикации так называемого досье Пандоры.

26 октября, 22:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609175705999456&set=t.100007211555008&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy95</a></p>

Фото © Facebook / zelenskiy95

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента страны Владимира Зеленского за 2020 год. Эти итоги проверки, которая проводилась на фоне публикации "досье Пандоры", обнародовала пресс-служба агентства.

Напомним, ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, свыше 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. Одним из героев "досье Пандоры" оказался Владимир Зеленский. Отмечалось, что украинский лидер и его соратники, в частности, могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского. Глава НАПК Александр Новиков заявлял, что агентство проверит информацию о возможных офшорах Зеленского.

Зеленский подтвердил наличие офшоров и рассказал о возникшем дежавю

Зеленский подтвердил наличие офшоров и рассказал о возникшем дежавю

"Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило полную проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского", — указано в сообщении агентства.

Уточняется, что НАПК проверило сведения о компании Maltex Multicapital Corp. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), о которой говорилось в расследовании. Агентство направило запросы в органы этой зависимой британской территории, но пока не получило от них информации. Кроме того, НАПК проверило информацию о здании в итальянском городе Форте-деи-Марми, принадлежащем ООО San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является жена Зеленского Елена. По информации, которую предоставил президент Незалежной, ранее там отдыхала его семья. Однако в течение 2020 года Зеленские не пользовались недвижимостью и теперь сдают её в аренду.

В Раде потребовали санкций против Зеленского из-за "досье Пандоры"

В Раде потребовали санкций против Зеленского из-за "досье Пандоры"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1