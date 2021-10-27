На Украине заявили о потере 4,5 млрд кубов транзита газа после сделки России и Венгрии
При этом есть риск лишиться вплоть до 10 млрд кубометров, отметил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Объём транзита газа по украинской газотранспортной системе сократился примерно на 4,5 млрд кубометров после подписания соглашения между Венгрией и "Газпромом" на поставки топлива в обход Незалежной. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью порталу ТСН.
"Мы потеряли около 4,5 млрд кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии", — сказал Макогон.
По его словам, в 2021 году Венгрия была основным направлением для импорта топлива. На неё приходилось 95% объёмов газа. При этом Макогон уточнил, что у Киева ещё есть возможность импорта из Польши, Румынии и Словакии. Ежедневно украинские и международные трейдеры ввозят на Украину около пяти миллионов кубометров топлива.
Напомним, глава компании "Оператор ГТС Украины" также предложил России продлить контракт на транзит газа. По его словам, в Киеве готовы подписать договор на 10–15 лет "с объёмами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год".
Как сообщал Лайф, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины, что вызвало недовольство Киева. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года. Глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе. Позже, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для его страны важно сохранить транзит газа, отметив, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". При этом президент РФ Владимир Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита топлива в Европу. Он также подчеркнул, что "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку топлива через Незалежную на 8%.
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