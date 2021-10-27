На Украине заявили о потере 4,5 млрд кубов транзита газа после сделки России и Венгрии

Объём транзита газа по украинской газотранспортной системе сократился примерно на 4,5 млрд кубометров после подписания соглашения между Венгрией и "Газпромом" на поставки топлива в обход Незалежной. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью порталу ТСН.

"Мы потеряли около 4,5 млрд кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии", — сказал Макогон.

По его словам, в 2021 году Венгрия была основным направлением для импорта топлива. На неё приходилось 95% объёмов газа. При этом Макогон уточнил, что у Киева ещё есть возможность импорта из Польши, Румынии и Словакии. Ежедневно украинские и международные трейдеры ввозят на Украину около пяти миллионов кубометров топлива.