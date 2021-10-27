Юрист объяснил, что грозит Моргенштерну за слова про День Победы
Эксперт отметил, что пока нет судебной практики по фактам привлечения к ответственности по статье "Реабилитация нацизма".
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев). Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Высказывание рэпера Моргенштерна про День Победы в интервью Ксении Собчак может подпадать под статью "Реабилитация нацизма". Об этом Лайфу рассказал адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Михальчик и партнёры ЮК" Алексей Михальчик.
"На данный момент нет судебной практики по фактам привлечения к этой статье, т.к. она работает несколько месяцев. Оценку будет давать следственный комитет", — сказал юрист.
Он добавил, что это преступление небольшой тяжести и за него грозит до трёх лет. Однако по таким статьям не сажают в колонию, обычно по ним предусмотрены большие штрафы, пояснил Михальчик.
"Самое вероятное наказание, если будет возбуждено дело и он (Моргенштерн. — Прим. Лайфа) будет привлечён к ответственности, это штраф. Возможно, у него будет судимость (будет играть роль, если будет повторное привлечение к ответственности), но после уплаты штрафа судимость погашается. На его карьере это никак не отразится", — подытожил эксперт.
Напомним, ранее Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, а общественники заявили о намерении попросить Генпрокуратуру РФ привлечь Моргенштерна к ответственности. Позже рэпер принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста. Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова артиста.
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