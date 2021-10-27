Юрист объяснил, что грозит Моргенштерну за слова про День Победы

Высказывание рэпера Моргенштерна про День Победы в интервью Ксении Собчак может подпадать под статью "Реабилитация нацизма". Об этом Лайфу рассказал адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Михальчик и партнёры ЮК" Алексей Михальчик.

"На данный момент нет судебной практики по фактам привлечения к этой статье, т.к. она работает несколько месяцев. Оценку будет давать следственный комитет", — сказал юрист.

Он добавил, что это преступление небольшой тяжести и за него грозит до трёх лет. Однако по таким статьям не сажают в колонию, обычно по ним предусмотрены большие штрафы, пояснил Михальчик.