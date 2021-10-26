Глава "Лизы алерт" заявил о гибели человека из-за ажиотажа вокруг поисков Светличной
Григорий Сергеев обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.
Фото © ТАСС / Антон Ваганов
Глава поискового объединения "Лиза алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг поисков актрисы Светланы Светличной волонтёры не успели спасти человека.
По его словам, для поисков артистки были созданы два штаба, также к операции привлекли обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в медицинские учреждения. Сергеев добавил, что волонтёры прошли более 30 километров, расклеили 2150 ориентировок и выполнили 20 задач.
"И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб", — написал глава "Лизы алерт" на странице в "Фейсбуке".
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Он добавил, исчезновение известной личности — это испытание для отряда, поиск под пристальным вниманием.
"Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет", — отметил Сергеев.
Глава "Лизы алерт" обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.
Ранее Лайф сообщал, что полицейские в Москве нашли пропавшую без вести Светлану Светличную. Об исчезновении артистки стало известно 25 октября. С заявлением в полицию обратились родственники, в том числе сын артистки. Сам он рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Расследование дела взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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