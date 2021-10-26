Глава "Лизы алерт" заявил о гибели человека из-за ажиотажа вокруг поисков Светличной

Глава поискового объединения "Лиза алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг поисков актрисы Светланы Светличной волонтёры не успели спасти человека.

По его словам, для поисков артистки были созданы два штаба, также к операции привлекли обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в медицинские учреждения. Сергеев добавил, что волонтёры прошли более 30 километров, расклеили 2150 ориентировок и выполнили 20 задач.

"И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб", — написал глава "Лизы алерт" на странице в "Фейсбуке".

Он добавил, исчезновение известной личности — это испытание для отряда, поиск под пристальным вниманием.

"Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет", — отметил Сергеев.