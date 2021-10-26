"Нас просто разорвало от вашей поддержки": Обвиняемые в поджоге леса в Турции россияне эмоционально отреагировали на освобождение из-под стражи
Семерых граждан РФ отпустили под подписку о невыезде до окончания судебного процесса. Туристы очень удивились этому решению.
Кадр видео © Instagram / papatolyatv
Обвиняемые в поджоге леса в Турции россияне эмоционально отреагировали на освобождение из-под стражи. Видео © Instagram / papatolyatv
В турецкой Анталье суд назначил семерым гражданам России, ранее арестованным по обвинению в поджоге леса, меру пресечения в виде подписки о невыезде.
После того как россиян освободили из-под стражи, они поблагодарили всех за оказанную поддержку.
"Нас просто разорвало от вашей поддержки. Оказывается, столько народу откликнулось. Всем просто огромное человеческое спасибо", — сказал один из россиян на видео, которое опубликовано в "Инстаграме".
"Они никакие не опасные преступники": Правозащитник выразил недоумение по поводу ареста россиян в Турции из-за поджога
Вечером 26 октября вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников подтвердил, что суд освободил из-под стражи семерых граждан РФ. По его словам, освободить россиян удалось благодаря усилиям МИД РФ, правозащитников и общественности. Мельников выразил надежду на то, что с туристов снимут все обвинения, так как основания для их привлечения к уголовной ответственности выглядят как минимум спорно.
Напомним, ранее россияне заявили, что их в Турции отправляют в тюрьму за поджог. По словам путешественников, они попытались потушить возгорание, но не смогли и вызвали "911". По турецким законам за поджог им грозит до семи лет заключения. В Генконсульстве РФ отреагировали на задержание россиян. Там отметили, что сотрудник дипмиссии в тот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан РФ.
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