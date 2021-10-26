"Нас просто разорвало от вашей поддержки": Обвиняемые в поджоге леса в Турции россияне эмоционально отреагировали на освобождение из-под стражи

Семерых граждан РФ отпустили под подписку о невыезде до окончания судебного процесса. Туристы очень удивились этому решению.