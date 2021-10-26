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В Воронеже произошёл мощный пожар на территории промзоны

Площадь возгорания составляет около 500 квадратов. На месте работают экстренные службы.

26 октября, 20:03

Фото © LIFE

В Воронеже произошёл мощный пожар на территории промзоны. Видео © LIFE

На территории промзоны в Воронеже загорелись строительные поддоны. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что огонь полыхает, клубы дыма поднимаются в ночное небо. Инцидент произошёл на улице Кривошеина, пишет телеграм-канал "Воронеж № 1". Предварительно, площадь пожара составляет около 500 квадратов.

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На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Спасатели уточняют, что угрозы распространения огня на жилые дома нет, однако рядом находятся складские помещения и гаражи.

Ранее Лайф писал о том, что в центре Москвы загорелся трёхэтажный дом старой постройки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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