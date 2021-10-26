В Подмосковье из-за ковида задействовали рекордное число аппаратов ИВЛ
Глава региона Андрей Воробьёв отметил, что эти цифры свидетельствуют об очень напряжённой ситуации с коронавирусом.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
В Московской области в настоящее время задействовано рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 502. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
"Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. Мы видим, что сегодня 80% на койках невакцинированные", — подчеркнул губернатор в эфире телеканала "Россия-1".
Воробьёв отметил, что эти цифры свидетельствуют об очень напряжённой ситуации с коронавирусом.
В Московской области за всё время выявлено 505 213 случаев CoViD-19, умерло 8554 пациента, выздоровело 432 992 человека. Первым компонентом вакцинировались 3 714 515 жителей, обе прививки сделали 3 508 492 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 64,8%.
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