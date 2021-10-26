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В Подмосковье из-за ковида задействовали рекордное число аппаратов ИВЛ

Глава региона Андрей Воробьёв отметил, что эти цифры свидетельствуют об очень напряжённой ситуации с коронавирусом.

26 октября, 19:51

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В Московской области в настоящее время задействовано рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 502. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

"Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. Мы видим, что сегодня 80% на койках невакцинированные", — подчеркнул губернатор в эфире телеканала "Россия-1".

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Воробьёв отметил, что эти цифры свидетельствуют об очень напряжённой ситуации с коронавирусом.

В Московской области за всё время выявлено 505 213 случаев CoViD-19, умерло 8554 пациента, выздоровело 432 992 человека. Первым компонентом вакцинировались 3 714 515 жителей, обе прививки сделали 3 508 492 человек. Уровень коллективного иммунитета составляет 64,8%.

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Ранее глава Подмосковья объяснил, как нерабочие дни снизят заболеваемость ковидом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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