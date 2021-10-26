В Подмосковье из-за ковида задействовали рекордное число аппаратов ИВЛ

В Московской области в настоящее время задействовано рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких — 502. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

"Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. Мы видим, что сегодня 80% на койках невакцинированные", — подчеркнул губернатор в эфире телеканала "Россия-1".

Воробьёв отметил, что эти цифры свидетельствуют об очень напряжённой ситуации с коронавирусом.