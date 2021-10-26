Роскомнадзор внёс Telegram в реестр социальных сетей

Роскомнадзор внёс мессенджер Telegram, а также блог-платформу Livejournal в реестр социальных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"26 октября 2021 года Роскомнадзор внёс в реестр социальных сетей ещё два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal", — цитирует сообщение РИА "Новости".

Также в ведомстве уточнили, что в феврале этого года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с ним интернет-ресурсы сами обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию.

Напомним, в сентябре Роскомнадзор начал вести реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. В него уже были включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Формирование такого перечня интернет-ресурсов позволит оперативно удалять из Сети социально опасную информацию. К таким категориям относятся треш-стримы и другой вредный с общественной точки зрения контент.

РКН отмечает, что на его сайте появился специальный раздел (www.530-fz.rkn.gov.ru), в котором представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей соцсетей.

"С помощью указанных сервисов граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью", — подчёркивается в сообщении.