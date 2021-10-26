Украина предложила России продлить контракт на транзит газа

Киев предлагает Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего соглашения. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — сказал Макогон в беседе с порталом "ТСН".

Он утверждает, что Украина "хоть сегодня" готова подписать договор на 10–15 лет "с объёмами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год". Также Макогон считает, что обещания США и Германии сохранить транзит газа через территорию Незалежной носят декларативный характер и ничем не подкреплены.

Действующее пятилетнее соглашение между Москвой и Киевом на транзит газа гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре — на срок до конца 2024 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прежде заявлял, что компания готова продолжать транзит и после, учитывая экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы.