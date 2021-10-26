Украина предложила России продлить контракт на транзит газа
В Киеве отметили, что готовы подписать договор на 10–15 лет "с объёмами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год".
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Киев предлагает Москве продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего соглашения. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — сказал Макогон в беседе с порталом "ТСН".
Он утверждает, что Украина "хоть сегодня" готова подписать договор на 10–15 лет "с объёмами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год". Также Макогон считает, что обещания США и Германии сохранить транзит газа через территорию Незалежной носят декларативный характер и ничем не подкреплены.
Действующее пятилетнее соглашение между Москвой и Киевом на транзит газа гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре — на срок до конца 2024 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прежде заявлял, что компания готова продолжать транзит и после, учитывая экономическую целесообразность и техническое состояние украинской газотранспортной системы.
Ранее в Кремле назвали условия продолжения транзита газа в Европу через Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва выполняет все свои транзитные обязательства.
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