Пассажирка рейса Анапа — Москва закатила скандал в самолёте и покусала стюардессу

Россиянка устроила дебош в самолёте и покусала стюардессу. Видео © SHOT

Россиянку сняли с самолёта, вылетающего по маршруту Анапа — Москва, из-за неадекватного поведения. Как пишет телеграм-канал SHOT, 28-летняя Анастасия Делла-Россе напала на бортпроводницу.

По их данным, девушке захотелось в туалет, когда самолёт уже готовился к взлёту. Однако на её пути встала стюардесса, попросившая пассажирку вернуться на своё место. После этого Анастасия решила устроить скандал на борту лайнера. Она нецензурно выражалась, а также укусила бортпроводницу за руку.

Экипаж самолёта вызвал на борт полицейских. Стражи порядка вывели бунтарку из воздушного судна. По данным SHOT, девушка была пьяна во время инцидента. При этом от медицинского освидетельствования задержанная отказалась. Дебоширку арестовали на сутки. В отношении неё составлено два административных протокола по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".