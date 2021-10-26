Хет-трик Широкова принёс "Спартаку" волевую победу над "Торпедо" в КХЛ
Также в составе красно-белых по разу отличились Джейк Виртанен и Семён Ручкин.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" дома обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:3. Встреча прошла на столичной арене "Мегаспорт".
В начале третьего периода красно-белые уступали с разницей в две шайбы, но смогли забить четыре гола подряд. В их составе хет-трик оформил капитан команды Сергей Широков, по разу ворота соперников поразили Джейк Виртанен и Семён Ручкин. У гостей отличились Дамир Жафяров, Зият Пайгин и Теодор Леннстрём.
🔴🔴🔴🔴 Неудержимый кэп Сергей Широков выводит «Спартак» вперёд! Вот это камбэк— 4:3! На счёту Саши Хохлачёва ассистентский хет-трик! pic.twitter.com/rpyHZtf8Sg— Spartak Moscow (@spartak_hc) October 26, 2021
"Спартак" одержал пятую победу подряд, набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Торпедо" с 23 баллами осталось на девятой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" – "Торпедо" — 5:3
Шайбы: Виртанен 3' (1:0), Жафяров 13' (1:1), Пайгин 30' (1:2), Леннстрём 43' (1:3), Широков 45' (2:3), Ручкин 47' (3:3), Широков 49' (4:3), Широков 60' (5:3)
Комментариев: 0