Хет-трик Широкова принёс "Спартаку" волевую победу над "Торпедо" в КХЛ

В начале третьего периода красно-белые уступали с разницей в две шайбы, но смогли забить четыре гола подряд. В их составе хет-трик оформил капитан команды Сергей Широков, по разу ворота соперников поразили Джейк Виртанен и Семён Ручкин. У гостей отличились Дамир Жафяров, Зият Пайгин и Теодор Леннстрём.