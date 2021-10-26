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ЦСКА в Липецке переиграл "Металлург" и вышел в плей-офф Кубка России

Матч стал историческим для одного из игроков столичной команды, который впервые вышел в её составе.

26 октября, 15:49
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/pfc_cska?z=photo-30738633_457388214/wall-30738633_2584653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА Москва</a></p>

Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва

Московский ЦСКА сумел пробиться в 1/8 финала Кубка России по футболу, переиграв на выезде липецкий "Металлург" со счётом 2:0.

Автором единственного мяча в середине первого тайма стал Эмиль Бохинен, который забил впервые после перехода в ЦСКА. Ближе к концу встречи удвоил преимущество москвичей Кристиян Бистрович. Добавим, что историческим этот матч стал и для защитника армейцев Бруно Фукса, который появился в стартовом составе впервые с июня 2020 года, когда он и стал игроком красно-синих. Во второй половине Алексей Березуцкий из-за травмы был вынужден заменить вратаря команды Владислава Торопа на Данилу Бокова.

"Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" и вышло в 1/8 финала Кубка России

"Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" и вышло в 1/8 финала Кубка России

Ранее в плей-офф Кубка России сумело пробиться московское "Динамо". Бело-голубые на выезде разгромили лидера ФНЛ — "Оренбург" — со счётом 3:0 и добились права сыграть в весенней части турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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