ЦСКА в Липецке переиграл "Металлург" и вышел в плей-офф Кубка России
Матч стал историческим для одного из игроков столичной команды, который впервые вышел в её составе.
Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА сумел пробиться в 1/8 финала Кубка России по футболу, переиграв на выезде липецкий "Металлург" со счётом 2:0.
Автором единственного мяча в середине первого тайма стал Эмиль Бохинен, который забил впервые после перехода в ЦСКА. Ближе к концу встречи удвоил преимущество москвичей Кристиян Бистрович. Добавим, что историческим этот матч стал и для защитника армейцев Бруно Фукса, который появился в стартовом составе впервые с июня 2020 года, когда он и стал игроком красно-синих. Во второй половине Алексей Березуцкий из-за травмы был вынужден заменить вратаря команды Владислава Торопа на Данилу Бокова.
Ранее в плей-офф Кубка России сумело пробиться московское "Динамо". Бело-голубые на выезде разгромили лидера ФНЛ — "Оренбург" — со счётом 3:0 и добились права сыграть в весенней части турнира.
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