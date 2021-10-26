ЦСКА в Липецке переиграл "Металлург" и вышел в плей-офф Кубка России

Автором единственного мяча в середине первого тайма стал Эмиль Бохинен, который забил впервые после перехода в ЦСКА. Ближе к концу встречи удвоил преимущество москвичей Кристиян Бистрович. Добавим, что историческим этот матч стал и для защитника армейцев Бруно Фукса, который появился в стартовом составе впервые с июня 2020 года, когда он и стал игроком красно-синих. Во второй половине Алексей Березуцкий из-за травмы был вынужден заменить вратаря команды Владислава Торопа на Данилу Бокова.