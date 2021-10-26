"Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" и вышло в 1/8 финала Кубка России

Единственный мяч в самом начале встречи забил молодой форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который воспользовался передачей ещё одного юного таланта "Динамо" — Арсена Захаряна. После этого хозяева предприняли попытки отыграться, однако пробить Лещука уральцам не удалось. А вот подшефные Сандро Шварца, напротив, увеличить отрыв смогли: Моро сумел выпрыгнуть выше всех в штрафной соперника после блистательной подачи Скопинцева. А чуть позже Роман Евгеньев довёл счёт до разгромного.