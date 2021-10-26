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"Динамо" на выезде обыграло "Оренбург" и вышло в 1/8 финала Кубка России

Первой выход в следующую стадию себе гарантировала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.

26 октября, 13:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/fcdynamo/status/1452988265338966030/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" Москва</a></p>

Фото © Twitter / ФК "Динамо" Москва

Московское "Динамо" одержало победу в матче Кубка России против "Оренбурга" со счётом 3:0 и вышло в плей-офф турнира.

Единственный мяч в самом начале встречи забил молодой форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который воспользовался передачей ещё одного юного таланта "Динамо" — Арсена Захаряна. После этого хозяева предприняли попытки отыграться, однако пробить Лещука уральцам не удалось. А вот подшефные Сандро Шварца, напротив, увеличить отрыв смогли: Моро сумел выпрыгнуть выше всех в штрафной соперника после блистательной подачи Скопинцева. А чуть позже Роман Евгеньев довёл счёт до разгромного.

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В итоге "Динамо" сыграет в весенней части Кубка России. Помимо бело-голубых сито группового этапа преодолел представитель ФНЛ-2 — "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области. Без участия в групповом этапе в плей-офф вышли пять лучших команд РПЛ по итогам прошлого сезона: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин" и "Сочи".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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