В Китае представили дизайн медалей Олимпийских игр 2022 года

Соревнования состоятся в столице Китая с 4 по 20 февраля. Участники Игр разыграют 109 комплектов медалей.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ровно за сто дней до начала соревнований представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Об этом сообщается в "Твиттере" на страничке МОК.

На лицевой стороне медалей выгравировали логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него поместили полное название соревнований на английском языке. На обратной стороне наград можно увидеть эмблему Олимпиады и полное название Игр на китайском языке.

Коробку для медалей сделали из бамбука. По словам организаторов Олимпиады, это подчёркивает особенности китайской культуры.