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В Китае представили дизайн медалей Олимпийских игр 2022 года

Соревнования пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Участники Игр разыграют 109 комплектов медалей.

26 октября, 13:34
<p>Фото © МОК</p>

Фото © МОК

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ровно за сто дней до начала соревнований представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Об этом сообщается в "Твиттере" на страничке МОК.

На лицевой стороне медалей выгравировали логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него поместили полное название соревнований на английском языке. На обратной стороне наград можно увидеть эмблему Олимпиады и полное название Игр на китайском языке.

Коробку для медалей сделали из бамбука. По словам организаторов Олимпиады, это подчёркивает особенности китайской культуры.

Невакцинированным спортсменам предстоит перед Олимпиадой в Пекине пройти трёхнедельный карантин

Невакцинированным спортсменам предстоит перед Олимпиадой в Пекине пройти трёхнедельный карантин

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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