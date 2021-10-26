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Опубликовано 26 октября 2021, 13:34

В Китае представили дизайн медалей Олимпийских игр 2022 года

Фото © МОК

Фото © МОК

Соревнования состоятся в столице Китая с 4 по 20 февраля. Участники Игр разыграют 109 комплектов медалей.

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ровно за сто дней до начала соревнований представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Об этом сообщается в "Твиттере" на страничке МОК.

На лицевой стороне медалей выгравировали логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него поместили полное название соревнований на английском языке. На обратной стороне наград можно увидеть эмблему Олимпиады и полное название Игр на китайском языке.

Коробку для медалей сделали из бамбука. По словам организаторов Олимпиады, это подчёркивает особенности китайской культуры.

Невакцинированным спортсменам предстоит перед Олимпиадой в Пекине пройти трёхнедельный карантин
Невакцинированным спортсменам предстоит перед Олимпиадой в Пекине пройти трёхнедельный карантин

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

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Роман Фейгин
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