В Китае представили дизайн медалей Олимпийских игр 2022 года
Соревнования пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Участники Игр разыграют 109 комплектов медалей.
Фото © МОК
Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ровно за сто дней до начала соревнований представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей. Об этом сообщается в "Твиттере" на страничке МОК.
На лицевой стороне медалей выгравировали логотип пяти олимпийских колец, а вокруг него поместили полное название соревнований на английском языке. На обратной стороне наград можно увидеть эмблему Олимпиады и полное название Игр на китайском языке.
Коробку для медалей сделали из бамбука. По словам организаторов Олимпиады, это подчёркивает особенности китайской культуры.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
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