Преподаватель Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Давид Шнейдеров назвал клеветой сообщения студентов о том, что организация отменила занятия во время нерабочих дней в столице, при этом не планируя их компенсировать или произвести перерасчёт платы за обучение.

"Безграничное количество тупых людей. На сайте Высшей школы "Останкино", на странице во "ВКонтакте", на странице в "Инстаграме" написано, что в связи с указом мэра Москвы занятия в школе не будут проводиться с 30-го по 7-е число. Далее указано, что все пропущенные занятия будут в ближайшее время компенсированы. Я, как педагог Высшей школы "Останкино", начиная с 8 ноября работаю без выходных в субботу и воскресенье с 10 утра до 10 вечера, чтобы студентам компенсировать все занятия, которые они пропустят во время вынужденных каникул", — сказал преподаватель "Газете.ru".

Шнейдеров также выразил сожаление в связи с тем, что "люди не умеют читать и читают что хотят". Он добавил, что за десять лет его работы в школе "Останкино" ни разу ни один час из программы не был упущен, поэтому подобные заявления — это проявление крайней невнимательности учащихся.

Однако одна из отчисленных за лайк студенток, Алиса Тимченко, опровергла слова преподавателя. Она рассказала, что группе уже переносили занятия и в сентябре, и в октябре, но они не возмещались. По словам девушки, в связи с этим студенты планировали обратиться в учебную часть, так как они платят за двенадцать занятий в месяц, а проводят им только девять.