Странная ситуация произошла в Высшей школе телевидения "Останкино" — там приняли решение выгонять студентов за простые лайки. Внимание к этому привлекла одна из пострадавших девушек Алиса Тимченко, опубликовавшая возмущённый пост, в этом её поддержала и студентка Алина, которая дала комментарий телеграм-каналу Mash. Всё началось с того, что школа напомнила о внесении своевременной оплаты за следующий месяц.

Видео © Telegram / Mash

Однако из-за пандемии некоторые занятия так и не были проведены. Поэтому пользовательница medvedixa законно спросила, что будет со всеми пропущенными занятиями, за которые заплачены деньги, и не лучше ли сделать отсрочку по оплате обучения. Алисе это показалось резонным, поэтому она лайкнула комментарий и оставила свой, что лучше не ругаться впустую, а подойти позже в школу и всё решить лично. Однако после этого ей написали из школы, что пропуск девушки будет заблокирован, а обучение прекращено, потому как "нет причины продолжать обучение там, где вас что-то не устраивает".

Фото © Instagram / thealice

Алиса в переписке, которую она позже выложила в "Инстаграме", пыталась объяснить представителю школы, что не стоит поступать опрометчиво. Но тот продолжал обижаться на студентку, у которой не было ни задолженности по оплате, ни долгов по учёбе. "У меня сложилось впечатление, как будто я общаюсь с невоспитанной 13-летней девочкой", — поделалась с подписчиками Алиса.

Фото © Instagram / thealice