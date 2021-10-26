"Вы поддержали отвратительный комментарий": Студенты школы "Останкино" пожаловались, что их отчисляют за лайки в Instagram
Учащимся просто заблокировали пропуск, а на звонки не отвечают или бросают трубку, отказываясь общаться.
Странная ситуация произошла в Высшей школе телевидения "Останкино" — там приняли решение выгонять студентов за простые лайки. Внимание к этому привлекла одна из пострадавших девушек Алиса Тимченко, опубликовавшая возмущённый пост, в этом её поддержала и студентка Алина, которая дала комментарий телеграм-каналу Mash. Всё началось с того, что школа напомнила о внесении своевременной оплаты за следующий месяц.
Видео © Telegram / Mash
Однако из-за пандемии некоторые занятия так и не были проведены. Поэтому пользовательница medvedixa законно спросила, что будет со всеми пропущенными занятиями, за которые заплачены деньги, и не лучше ли сделать отсрочку по оплате обучения. Алисе это показалось резонным, поэтому она лайкнула комментарий и оставила свой, что лучше не ругаться впустую, а подойти позже в школу и всё решить лично. Однако после этого ей написали из школы, что пропуск девушки будет заблокирован, а обучение прекращено, потому как "нет причины продолжать обучение там, где вас что-то не устраивает".
Алиса в переписке, которую она позже выложила в "Инстаграме", пыталась объяснить представителю школы, что не стоит поступать опрометчиво. Но тот продолжал обижаться на студентку, у которой не было ни задолженности по оплате, ни долгов по учёбе. "У меня сложилось впечатление, как будто я общаюсь с невоспитанной 13-летней девочкой", — поделалась с подписчиками Алиса.
Девушка наведалась в школу лично, но пропуск, как ей и обещали, не сработал, а охранник наотрез отказался её пропускать. По телефону директор школы не стала ничего со студенткой обсуждать и просто кинула трубку. Как поступить в этой ситуации, девушка теперь не знает. Ей предстоит ещё вернуть деньги за отменённые занятия, но, как это сделать, когда администрация не идёт на контакт, — неизвестно. Возмущённые студенты написали официальные письма, требуя обосновать отчисление из школы, и готовятся идти в суд, чтобы урегулировать финансовый вопрос.
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