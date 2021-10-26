Эксперт назвал уязвимые места будущего суперприложения Минцифры для чиновников

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал в беседе с Лайфом об уязвимых местах будущего суперприложения для чиновников от Минцифры. По его мнению, платформу трудно сравнивать с "Госуслугами", потому что, несмотря на все трудности, это лучшее приложение в мире, помогающее массовому потребителю получать обслуживание удалённо, а новый сервис рассчитан на довольно узкий круг людей.

"Это не будет использоваться потребителем. Если это не выброшенные деньги, то очень неразумное их использование. Потому что никто не даст гарантию, что чиновники в других приложениях не будут обсуждать свою деятельность. Выделение такой огромной суммы чрезмерно. У нас и так у каждого чиновника государственной власти и администрации есть центр обработки данных", — поясняет эксперт.

По мнению Кускова, сервис нужно будет обслуживать, и это уже выйдет в большую сумму, чем 500 миллионов рублей, заложенные на его разработку. Эксперт вместе с тем предупредил, что взломать можно любое приложение. По его мнению, даже если специалистам удастся обеспечить достойный уровень защиты, нельзя будет предотвратить утечки данных из приложения.