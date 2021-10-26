"Локомотив-Кубань" подписал контракт с двукратным чемпионом НБА

В 2018 году Кук стал чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз", а в 2020-м — с "Лос-Анджелес Лейкерс". Всего он провёл в НБА 188 матчей со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи за игру. В активе разыгрывающего 40,8% реализации трёхочковых бросков.