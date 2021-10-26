"Локомотив-Кубань" подписал контракт с двукратным чемпионом НБА
Соглашение с 28-летним разыгрывающим защитником рассчитано до конца сезона.
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Краснодарский "Локомотив-Кубань" подписал контракт с двукратным чемпионом НБА Куинном Куком. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 28-летним разыгрывающим защитником рассчитано до конца сезона.
В 2018 году Кук стал чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз", а в 2020-м — с "Лос-Анджелес Лейкерс". Всего он провёл в НБА 188 матчей со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи за игру. В активе разыгрывающего 40,8% реализации трёхочковых бросков.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" занимает восьмое место. В четырёх матчах команда одержала две победы и потерпела два поражения.
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