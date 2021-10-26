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"Локомотив-Кубань" подписал контракт с двукратным чемпионом НБА

Соглашение с 28-летним разыгрывающим защитником рассчитано до конца сезона.

26 октября, 13:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CGQIZnijBkd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qcook323</a></p>

Фото © Instagram / qcook323

Краснодарский "Локомотив-Кубань" подписал контракт с двукратным чемпионом НБА Куинном Куком. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Соглашение с 28-летним разыгрывающим защитником рассчитано до конца сезона.

В 2018 году Кук стал чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз", а в 2020-м — с "Лос-Анджелес Лейкерс". Всего он провёл в НБА 188 матчей со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи за игру. В активе разыгрывающего 40,8% реализации трёхочковых бросков.

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В турнирной таблице Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" занимает восьмое место. В четырёх матчах команда одержала две победы и потерпела два поражения.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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