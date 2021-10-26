Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии для москвичей

Мэр Москвы подписал постановление, согласно которому минимальная пенсия неработающим пенсионерам с 1 января следующего года будет повышена до 21 193 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства российской столицы.

"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 193 рублей. Доплату к пенсии получают 2,1 млн москвичей", — уточнили в пресс-службе.

Ранее Собянин сообщил о планах властей увеличить размер минимальной пенсии в столице. Он уточнил также, что, согласно проекту бюджета города на 2022–2024 годы, затраты на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более 53% расходов городского бюджета (или более 1,9 триллиона рублей в год). Также на следующий год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на оказание мер соцподдержки москвичей. Расходы на эти цели увеличатся на 6,1% по сравнению с 2021 годом.