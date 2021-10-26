Наталья Касперская оценила уровень безопасности будущего "суперприложения" для госслужащих

Сооснователь "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская не увидела технических сложностей в разработке "суперприложения" для чиновников, которое объединит все федеральные органы исполнительной власти, ЦИК, региональные структуры и государственные внебюджетные фонды. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

По словам эксперта, аналогов такого софта на рынке много, но, если в этой разработке изначально будет хорошая защита данных, обеспечивать её безопасную работу не составит труда.

"Такие приложения разрабатывались уже, и их на рынке много. И технической сложности в разработке данного приложения я не вижу, я думаю, это можно сделать. Вопрос в том, что они включат в функционал. И если там изначально будет хорошая защита данных, то почему бы не обеспечить хороший уровень безопасности приложения. Но это опять же вопрос архитектуры", — рассуждает собеседница Лайфа.